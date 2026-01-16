Marcos Caetano discute ações contra fogos de artifício em Americana e SBO

Vereador conversou com colega Carlos Fontes a respeito de fiscalização e combate nos municípios

O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu em seu gabinete, na quarta-feira (14), o vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Carlos Fontes, para discutir ações conjuntas voltadas à fiscalização e combate à comercialização de fogos de artifício entre os dois municípios.

Durante o encontro, os parlamentares trataram do Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal de Americana, de autoria de Marcos Caetano, que proíbe a soltura de fogos de artifício com barulho na cidade. A conversa também abordou a necessidade de definição de pontos estratégicos para fiscalização intermunicipal, ampliando o alcance das ações de controle e garantindo maior efetividade no cumprimento da legislação.

Outro tema discutido foi a comercialização e venda desses produtos, incluindo estratégias de abordagem, apreensão de materiais irregulares e aplicação de multas, medidas que dependem da atuação conjunta das Prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A reunião ainda reforçou a importância de campanhas educativas, voltadas para conscientização da população sobre os impactos negativos dos fogos com estampido — tanto para pessoas, especialmente idosos, crianças e pessoas com sensibilidade auditiva, quanto para animais, que sofrem com o barulho intenso. As ações visam fortalecer políticas públicas preventivas e promover melhorias no bem-estar coletivo.

