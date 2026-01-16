Dalben rechaça possível mudança de Batalhão da PM de Sumaré a Hortolândia

Deputado Dirceu Dalben questiona especulação sobre mudança do Batalhão da PM em Sumaré

O deputado estadual Dirceu Dalben manifestou preocupação ao governador do Estado de São Paulo diante das especulações sobre o andamento de estudos de viabilidade para a transferência do Batalhão da Polícia Militar atualmente instalado em Sumaré para o município de Hortolândia.

Para o parlamentar, qualquer iniciativa que implique a retirada do Batalhão de Sumaré é inaceitável e representa um sério risco à segurança pública do município, que possui aproximadamente 350 mil habitantes e uma configuração urbana que exige policiamento descentralizado e presença estratégica da PM.

“Sumaré é uma cidade extensa, dividida por rodovia, linha férrea e ribeirão, com regiões bem distintas entre si. A atuação do Batalhão da Polícia Militar é essencial para garantir o patrulhamento adequado, a prevenção de crimes e a segurança da população e do comércio local”, destacou Dalben no ofício encaminhado ao governador.

O deputado ressalta que a Polícia Militar de Sumaré presta relevantes serviços à comunidade, conhecendo as particularidades do território e direcionando as ações de forma eficiente entre as regiões da cidade.

BATALHÃO EM HORTOLÂNDIA

Dirceu Dalben também pontua que reconhece a necessidade de reforço na segurança pública de Hortolândia, município em pleno crescimento. No entanto, defende que isso não pode ocorrer em prejuízo de Sumaré.

“A solução correta é a manutenção do Batalhão da Polícia Militar em Sumaré e a implantação de uma nova unidade em Hortolândia. Assim, fortalecemos a segurança dos dois municípios e de toda a Região Metropolitana de Campinas”, afirmou.

O parlamentar solicita que o Governo do Estado reavalie qualquer estudo nesse sentido e assegure a permanência do Batalhão em Sumaré, ao mesmo tempo em que avance na ampliação da estrutura policial regional, garantindo mais proteção e tranquilidade à população.

