Neste domingo (18), às 16h, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena pela terceira rodada do Paulistão. No que depender das principais plataformas de apostas, como Galera Bet, Reals, 7K Bet, Vera Bet, Cassino Bet, Casa de Apostas, 1Pra1, Luckbet, GingaBet e Start Bet, o favorito para vencer o clássico é o Corinthians, com odds médias de 1.90 para a vitória do Timão, contra 3.88 do Tricolor.

Esta será a 366ª edição do Majestoso. No retrospecto geral, o Corinthians prevalece, somando 134 vitórias, 116 empates e 115 triunfos do São Paulo, com 516 gols marcados pelo Alvinegro e 496 pelo Tricolor. Em duelos na Neo Química Arena, o Timão soma mais vitórias, 12, enquanto o Soberano fica com apenas uma.

O Corinthians vem de derrota para o RB Bragantino. Fora de casa, a equipe foi superada por 3 a 0. Atualmente, o Timão soma três pontos em duas partidas, já que venceu a Ponte Preta na estreia do campeonato por três a zero. Na temporada passada, o time de Dorival Júnior terminou em alta, conquistando o título da Copa do Brasil.

Corinthians defende título

Atual campeão paulista, o Alvinegro busca reencontrar a boa fase de 2025 e vencer o primeiro clássico do ano. O último Majestoso em Itaquera terminou em vitória corintiana, por três a um no Brasileirão, com gols de Memphis, Yuri Alberto duas vezes e Gonzalo Tapia.

Na partida anterior, o Tricolor Paulista venceu o São Bernardo, dentro de casa, por um a zero, com gol de Luciano. Apesar da vitória, a situação do São Paulo é complicada. Na primeira rodada, foi derrotado pelo Mirassol por três a zero e acumula diversas crises políticas dentro do clube.

Para o clássico, o São Paulo busca derrubar o jejum na casa alvinegra e ganhar confiança para o restante do Paulistão. A única vitória do Tricolor na Neo Química Arena aconteceu no Campeonato Paulista de 2024, na fase de grupos, em que venceu o rival por dois a um, com gols de Calleri e Luiz Gustavo, enquanto Arthur Sousa descontou para o Timão.

O Timão não poderá contar com a presença de Memphis Depay e Rodrigo Garro, a dupla segue se recuperando de lesões. Já José Martínez estava na Venezuela com problemas no passaporte e deve chegar ao Brasil neste fim de semana e dificilmente entrará em campo. Enquanto o Tricolor não terá à disposição Oscar, Luan, André Silva, Enzo Díaz e Ryan Francisco, todos lesionados.