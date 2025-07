O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando sobre a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade na Avenida do Compositor, no Residencial Jaguari.

O parlamentar afirma que recebeu diversas reclamações e um abaixo-assinado de moradores sobre o intenso tráfego de veículos em alta velocidade no local. “A avenida apresenta atualmente um alto fluxo em velocidade acima do permitido, desrespeitando os limites indicados, mesmo com sinalização presente”, explica.

No documento, Caetano questiona se a prefeitura já realizou estudo técnico na via a respeito do limite de velocidade e do tráfego intenso. Segundo o vereador, acidentes têm ocorrido com frequência, incluindo atropelamentos de pessoas e animais, além de colisões entre veículos.

“Mesmo após o envio de diversos pedidos e reclamações por meio dos canais oficiais da prefeitura, nenhuma providência concreta foi tomada até o momento. Nosso compromisso é com a segurança das famílias, principalmente crianças e idosos, que enfrentam riscos diários na travessia da via. Vamos acompanhar essa solicitação com seriedade, porque a mobilidade urbana deve priorizar a vida e a tranquilidade dos moradores”, conclui Caetano.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 15, e encaminhado à prefeitura para resposta.

