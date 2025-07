O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na segunda-feira (22) com o secretário de Saúde de Americana, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, para tratar sobre a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim da Balsa 2.

Durante o encontro, o parlamentar solicitou detalhes sobre o andamento do projeto, que contará com sala de práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações educativas em saúde bucal e áreas de integração para as equipes. “Essa UBS será fundamental para atender com mais dignidade e agilidade os moradores do Jardim da Balsa 2 e bairros vizinhos, proporcionando um atendimento humanizado e de qualidade à população da região. Estou acompanhando de perto cada etapa para que essa conquista se torne realidade o quanto antes”, afirmou Marcos.

