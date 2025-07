A Professora de artes Gabrielle Maria, mais conhecida como Gabs, de 26 anos, tem usado as redes sociais para contar um pouco de sua luta de 2 anos contra o Tumorinho- nome que deu pra minha doença, um Linfoma de hodgkin no mediastino). Ela descobriu a doença em maio de 2023, quando o tumor media aproximadamente 14cm.

A primeira linha de tratamento foram 6 ciclos de quimioterapia ABVD, seguido de 17 sessões de radioterapia. Tumorinho reduziu de tamanho, mas não zerou. Agora ele mede aproximadamente 6cm. Ela seguiu e fez uma segunda linha de tratamento, uma quimio mais agressiva, 3 ciclos de ICE, finalizados em março desse ano (2025).

Um novo exame mostrou que o Tumorinho continua com o mesmo tamanho, mas sem muita atividade metabólica. Agora ela parte para o que acreditas ser a terceira e última linha de tratamento, é o Transplante de medula óssea autólogo (usando a dela própria, sem precisar de um doador).

A Professora de artes está na fila de internação desde o dia 7

Estou pedindo ajuda, pois muita coisa precisa mudar, na minha rotina e na minha casa. Para diminuir o risco de contaminações, a alimentação terá de ser toda regrada, higienizada tipo pandemia lembram? Os utensílios de cozinha precisam ser trocados, novos e separados só pro meu uso.

Minha cama e colchão precisarão ser trocados, pois estão muito velhos e já vieram de doações. Roupa de cama e banho, terá de ser trocada todos os dias, minha mãe precisará lavar separadamente numa frequência maior e com produtos específicos hipoalergênicos. Tudo isso durante 90 dias. Nossa máquina está no momento quebrada, então vamos precisar fazer manutenção nela, ou troca-la. Vou precisar também de água mineral, para consumo e para higiene bucal, produtos de higiene hipoalergênicos, máscara pff3, buchinhas de lavar louça para trocar com frequência, tudo isso pra 90 dias, após sair do hospital. Esse valor também contempla produtos de limpeza e tinta lavável para a cozinha, o local que terá que ser mais limpo de toda a casa.

Antes de ter câncer, eu tinha uma vida, eu tenho 6 gatos. Eles poderão ficar em casa, mas terão que ser vacinados. Vou precisar trocar a porta do meu quarto para que eles não entrem, aumentar o portão do quintal para que ninguém consiga fugir, ter acesso a rua.

Enfim, esse valor sera integralmente para custear tudo que preciso para a recuperação durante os 3 meses que estarei totalmente restrita em casa. Para que consigamos focar nessa recuperação e passar por isso com tranquilidade. Esse valor também já considera os custos de taxas do próprio site, que utiliza elas para manutenção.Quem me conhece já sabe da minha imensa vontade de viver. Peço ajuda pra vocês, que seja pela última vez, para passar por mais esse round, contra o Tumorinho. Desde já agradeço.Se quiser saber mais sobre a minha história acesse: instagram.com/Gabs.maria

