Marcos Caetano e Carlos Fontes discutem desenvolvimento e serviços públicos

Vereadores de Americana e Santa Bárbara falam de temas em comum na região

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na terça-feira (9) com o vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Carlos Fontes, para discutir iniciativas conjuntas voltadas ao desenvolvimento regional e à melhoria de serviços públicos que atendem moradores de ambos os municípios.

Durante a reunião, os parlamentares abordaram projetos estratégicos na área da saúde, como aprimoramento dos serviços e ampliação da oferta de atendimentos intermunicipais. Em relação à infraestrutura urbana, discutiram sobre a execução de obras em vias que cruzam os limites territoriais entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, incluindo asfaltamento e recapeamento que dependem da atuação coordenada das duas prefeituras. A educação também foi tema da reunião, com a abordagem de ações para fortalecer políticas públicas educacionais e promover melhorias estruturais.

De acordo com Marcos Caetano, também foi discutida a articulação de emendas parlamentares por meio de deputados vinculados às duas cidades, com o objetivo de captar recursos destinados à execução das melhorias discutidas.

O parlamentar destacou a importância de um trabalho conjunto entre os vereadores das cidades vizinhas. “Essa iniciativa busca reforçar a cooperação entre os municípios e acelerar soluções conjuntas para demandas que afetam diretamente a população das regiões limítrofes”, concluiu Marcos Caetano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP