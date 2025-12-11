Santa Bárbara planeja serviços públicos essenciais no recesso de fim de ano
Leia Mais notícias da cidade e região
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste manterá os serviços essenciais durante o Natal e o Ano Novo.
Não haverá expediente nas repartições públicas municipais entre os dias 24 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, com retorno do atendimento ao público em 5 de janeiro de 2026, em horário normal.
Funcionarão em esquema de plantão a Guarda Municipal, a Defesa Civil, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-socorros, o Velório Municipal, Serviços de Cemitério e Coleta de Lixo.
A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 e 3458-1388, enquanto o DAE atende pelos telefones 3459-5910 e 0800-770-3459 e a Defesa Civil 199.
Coleta de Lixo e Ecopontos
Nos dias 24 e 31 de dezembro, a coleta de lixo ocorre normalmente. Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo) não haverá coleta, que retorna normalmente em 26 de dezembro e 2 de janeiro. A orientação é que a população respeite os horários para o descarte correto dos lixos orgânicos, evitando vazamentos e odores. Vale ressaltar que é de extrema importância que a população siga as orientações e evite deixar o lixo acumulado fora do horário estipulado.
Os Ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá funcionarão em horário reduzido e permanecerão fechados nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o atendimento será das 6h às 11h e das 12h30 às 18h.
Funcionamento dos Parques
Os parques dos Ipês, dos Jacarandás, Taene, Panambi, Tom Leite e Mollon terão horários diferenciados durante o recesso. Nos dias 24 e 31 de dezembro, abertos até 12 horas. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, permanecerão fechados.
Bibliotecas
As Bibliotecas Municipais e equipamentos culturais de Santa Bárbara d’Oeste encerram suas atividades no dia 23 de dezembro e retomarão no dia 26 de janeiro de 2026, devido descanso coletivo dos funcionários que acompanham o calendário escolar do Município e férias escolares, onde a procura por pesquisas e publicações é menor por parte dos alunos e usuários.
As unidades oferecerão um empréstimo especial de livros de 15 a 19 e 22 e 23 dezembro, com data de devolução para dia 26 de janeiro de 2026. Leitores cadastrados no segmento adulto poderão retirar até três livros, enquanto no cadastro infantil, o limite será de dois livros.
Para consultar o acervo, basta acessar diretamente a biblioteca de sua preferência ou pelo link: https://linktr.ee/prefeiturasbo. As bibliotecas funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Confira os horários:
PRONTOS-SOCORROS
P.S. “Dr. Edison Mano” | Rua Antônio Frederico Ozanan, 45, Centro | Telefone: 3464-9210
P.S. “Dr. Afonso Ramos” | Rua do Trigo, 1005, Jardim Pérola | Telefone: 3457-9900
Funcionarão normalmente 24 horas
DAE (DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)
Funcionará em sistema de plantão pelos telefones 0800-770-3459 e 3459-5910
GUARDA MUNICIPAL
Atende 24 horas pelos telefones 153 e 3458-1388
DEFESA CIVIL
Atende 24 horas pelo telefone 199
CORPO DE BOMBEIROS
Atende 24 horas pelo telefone 193
COLETA DE LIXO
Dia 24/12 – ocorre normalmente
Dia 25/12 – não será realizada
Dia 31/12 – ocorre normalmente
Dia 1º/1 – não será realizada
ECOPONTOS
Avenida Barretos esquina com Avenida Antônio Pedroso – Planalto do Sol
Rua Independência – Parque Olaria
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira – Jardim Gerivá
Dia 25/12 – fechados
Dia 1º/1 – fechados
PAÇO MUNICIPAL
Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera | Telefone: 3455-8000
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 9 às 16 horas
DESENVOLVE S.BÁRBARA | Casa do Trabalhador
Villa Multimall – Avenida Santa Bárbara – Mollon | Telefone: 3499-1015
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 9 às 16 horas
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSs)
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
Rua Graça Martins, 45, Centro | Telefone: 3464-9400
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 18 horas
CENTRO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS
Largo Bicentenário, 50, Centro | Telefone: 3464-3050
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 18 horas
COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE DO PÉROLA
Rua do Couro, 725, Jardim Pérola | Telefone: 3455-0394
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 19 horas
COMPLEXO REGIONAL DE SAÚDE DO EUROPA
Rua Portugal,710, Jardim Europa | Telefone: 3463-1059
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 19 horas
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER
Rua Floriano Peixoto, 780, Centro | Telefone: 3455-1645
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 18 horas
CAPS INFANTOJUVENIL
Rua Tucanos, 406, Jardim São Francisco | Telefone: 3454-7115
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 8 às 18 horas
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Rua do Couro, 745, Jardim Pérola
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal
CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS)
Rua Antônio Frederico Ozanan, 45, Vila Maria | Telefone: 3455-0140
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechado
Dia 5/1 – Horário normal, das 7 às 16h30
CLÍNICA VETERINÁRIA MEU PET
Av. Pref. Isaías Hermínio Romano, 467, Jardim Souza Queiroz
De 24 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 – fechada
Dia 5/1 – Horário normal, das 9 às 16 horas
PARQUES MUNICIPAIS
Parque dos Ipês, Parque dos Jacarandás, Parque Taene, Parquinho do Panambi, Parque Tom Leite e Parque do Mollon
Dia 24/12 – abertos até 12 horas
Dia 25/12 – fechados
Dia 31/12 – abertos até 12 horas
Dia 1º/1 – fechados
Dia 2/1 – abertos
FEIRA LIVRE CENTRAL
Avenida Tiradentes, 2, Centro
Dia 21/12 – acontecerá normalmente
Dia 28/12 – acontecerá normalmente
Não serão realizadas apenas as feiras livres das quintas-feiras, dias 25/12 (Natal) e 1/1
(Ano Novo).
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP