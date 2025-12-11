Projeto da Santa Casa de Chavantes é selecionado pelo FIIS

A Santa Casa de Chavantes está entre os 56 projetos selecionadas pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), programa federal criado para financiar obras e modernizar equipamentos públicos em saúde, educação e segurança. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (10), em cerimônia no Palácio do Planalto.



O FIIS foi criado pela Lei nº 14.947/2024 e regulamentado pelo Decreto nº 12.157/2024. A gestão é feita por um comitê coordenado pela Casa Civil, enquanto o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) é responsável pela operação financeira. Na prática, o fundo oferece recursos para construção, ampliação e modernização de unidades públicas e filantrópicas, com condições facilitadas para estados, municípios e hospitais que precisam investir em melhorias.



A presidente do Grupo Chavantes, Leticia Bellotto Turim, participou da cerimônia ao lado de Mirocles Campos Véras Neto, presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), além de dirigentes de federações estaduais e representantes de instituições, como a Santa Casa de São Paulo. A presença da rede filantrópica reforçou a articulação nacional para ampliar investimentos em infraestrutura de saúde.



Com a habilitação, o projeto da Santa Casa de Chavantes avança para a fase de análise técnica e financeira, etapa necessária para captação definitiva dos recursos junto ao FIIS.



“Estar entre os habilitados significa que o nosso projeto atende aos critérios do Ministério da Saúde e está alinhado às necessidades de infraestrutura do país”, afirmou a presidente da Santa Casa de Chavantes. “Esse reconhecimento reforça nosso compromisso em melhorar continuamente as condições de atendimento”, completou.



Leticia destacou, ainda, o impacto direto que a iniciativa pode trazer. “O fortalecimento da infraestrutura é fundamental para garantir serviços mais eficientes e seguros. A possibilidade de acessar esse financiamento abre caminho para avanços importantes para a população que depende da Santa Casa”.

