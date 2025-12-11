O ex-vereador de Americana Pedro Salvador detonou o deputado e ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete (PSB) por conta do voto a favor da dosimetria que ajudou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os golpistas do 8 de janeiro.

Um Estranho nos Ninhos

É uma pena que o deputado Jonas Donizette, do PSB, esteja derivando para pautas alinhadas à direita golpista, tornando-se um verdadeiro estranho no ninho dentro do Partido Socialista Brasileiro.

Para minimizar o constrangimento daqueles que o apoiaram na eleição, o mais correto seria que viesse a público comunicar sua saída da legenda.

Minha avaliação sobre o futuro político do Jonas não é nada animadora: sem o apoio dos socialistas, será tratado também como um estranho no ninho da própria direita golpista.

Quem viver, verá

Pedro Salvador disse ao NM que não está mais na direção do PSB

Segue apenas como filiado à legenda.

