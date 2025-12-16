Americana realiza terceira edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” neste sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (13), no Núcleo de Especialidades, a terceira edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa que oferece consultas e exames em diversas especialidades com o objetivo de agilizar os atendimentos e oferecer mais resolutividade na assistência. Após edições voltadas à saúde feminina e masculina, dessa vez a ação é destinada ao público em geral, compreendendo pessoas que aguardam na fila do sistema de regulação municipal, previamente convocadas pelo call center da Saúde.

Serão oferecidos procedimentos nas áreas de cardiologia, oncologia, ortopedia e saúde da mulher. Para garantir que ninguém fique sem atendimento por falta de confirmação, a Prefeitura reforça que os pacientes contatados que não puderem comparecer devem informar a ausência no momento da ligação, permitindo que a vaga seja destinada a outra pessoa da fila regulatória.

“Esse mutirão mostra nosso compromisso em ampliar o acesso e agilizar os atendimentos da rede municipal. A proposta é reunir, em um único dia, serviços que muitas vezes exigem uma espera, garantindo mais resolutividade e cuidado integral para a população. Estamos trabalhando para que cada vez mais pessoas tenham suas demandas atendidas com qualidade e agilidade”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

O mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” integra a Oferta de Cuidados Integrados (OCI), componente do programa “Agora Tem Especialistas – da consulta ao tratamento”, do Ministério da Saúde, que busca organizar o cuidado de forma mais resolutiva e eficiente.

Na primeira edição, realizada em 25 de outubro, em alusão à campanha Outubro Rosa, foram feitos 2,2 mil procedimentos para 800 mulheres, incluindo consultas médicas, exames de cardiologia, endoscopias, colonoscopias, ultrassonografias, eletrocardiogramas, testes ergométricos, biópsias e outros atendimentos direcionados à saúde feminina. No total, foram 246 consultas, 1.175 exames complementares e 800 procedimentos adicionais nas especialidades de cardiologia, ginecologia e gastroenterologia.

Já na segunda edição, em 29 de novembro, como parte da campanha Novembro Azul, foram realizados mais de 2,3 mil atendimentos voltados ao público masculino, incluindo 685 triagens, 377 consultas cardiológicas, 377 eletrocardiogramas, 213 ultrassonografias ortopédicas, 178 consultas ortopédicas, 130 consultas com clínico geral, 130 ultrassonografias de próstata, 92 colonoscopias, 73 endoscopias e 61 testes ergométricos.

“A experiência das duas primeiras edições foi muito positiva e reforçou a importância de levarmos esse modelo de cuidado para outros públicos. O mutirão permite organizar melhor o fluxo de atendimentos e reduzir o tempo de espera, sempre com foco no bem-estar do paciente. Nosso objetivo é seguir aprimorando esse trabalho e ampliando as oportunidades de acesso aos serviços especializados”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

“Temos trabalhado para oferecer um atendimento acolhedor, ágil e seguro, garantindo que cada paciente seja realmente beneficiado. É muito gratificante ver o resultado desse empenho e saber que estamos contribuindo para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia Soares de Andrade.

