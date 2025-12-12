Um rapaz foi até a casa da mãe pra pedir pra ser preso em Santa Bárbara d’Oeste esta quinta-feira. Ele tinha medida protetiva contra si e sabia da condição. Quando os guardas municipais chegaram ao local e relatou que queria ir para o sistema prisional.

O caso foi atendido por volta das 15:30 na rua Pedro de Oliveira, no jardim Santa Rita de Cassia. Aos GMs, ele relatou que passava por problemas e não tinha para onde ir nesse final de ano. Mas chegou a ameaçar a mãe caso ela não chamasse a guarnição.

Abaixo relato dos GMs enviado à imprensa

Por determinação do CICOMM, a equipe de Anjo da Guarda da Mulher, compareceu a Rua Pedro de Oliveira 1092 para averiguar uma situação de descumprimento de medida protetiva. Ao chegar no local foi deparado com autor e vítima defronte a residência.

Em contato o autor L.M.D.S de 22 anos, servente de pedreiro envolvido 01 informou que estava ciente da medida protetiva e foi até a residência da mãe para que ela pudesse chamar a polícia para que ele pudesse ser preso, ainda informou que está passando por momentos difíceis e não tem para onde ir, por isso optou por essa decisão.

Ameaçou quebrar tudo na casa da mãe

A vítima B.N.F.P.G, relatou que seu filho foi até o local um pouco alterado pedindo para ela chamar a polícia, caso contrário, iria quebrar tudo dentro de casa. Diante dos fatos, L.M.D.S recebeu voz de prisão . As partes foram conduzidas ao plantão policial para registro de ocorrência, onde foi elaborado B.O PC pelos crimes: Descumprimento de medida protetiva de urgência– conforme o Art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha);

Ameaça– tipificada no Art. 147 do Código Penal;

Onde delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, permanecendo o autor à disposição da Justiça.

