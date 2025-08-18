Marcos Caetano pede limpeza de área pública no Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de limpeza de área pública na Rua Benedito das Chagas, localizada no Parque Gramado.

No documento o autor aponta que moradores relataram sobre o acúmulo de lixo, que tem favorecido a presença de animais peçonhentos e insetos, comprometendo a saúde pública e o bem-estar da população. “A limpeza do local é medida urgente e necessária para garantir melhores condições de segurança e qualidade de vida para todos que transitam pela região”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 19, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

