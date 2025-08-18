Cidade Saúde e adutora, obras da semana em Santa Bárbara

Os serviços para a construção do “Cidade Saúde” continuam em Santa Bárbara d’Oeste. Localizada no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, a maior e mais nova estrutura da Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste abrigará diversos setores da saúde pública de Santa Bárbara d’Oeste, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

O investimento é de R$ 18,4 milhões em recursos próprios do município para a implantação do prédio de quatro andares com 3,6 mil metros quadrados de área construída.

O “Cidade Saúde” terá consultórios de especialidades

enfermagem, farmácia, recepção, triagem, sala de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e elevadores. O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

O DAE executa mais uma etapa da obra da nova adutora da Zona Leste

As intervenções concentram-se no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Linho, onde o trânsito permanecerá interditado, dia e noite, de segunda-feira (18) até sexta-feira (22). Como rotas alternativas, os motoristas podem utilizar as ruas Ribeirão Preto e do Algodão.

O trabalho avança com a instalação de conexões e registros que permitirão a interligação da adutora principal — já concluída — aos pontos de reservação e distribuição de água nos bairros Planalto do Sol e Cidade Nova.

No total, a obra contempla mais de 8 km de novas tubulações, entre adutora e subadutoras, parte delas já em operação. O investimento soma R$ 13 milhões, com recursos próprios do DAE e do Fehidro, beneficiando aproximadamente 70 mil moradores da região. A nova estrutura reforçará o sistema de abastecimento e substituirá a antiga rede da Zona Leste.

