Nova Odessa discute orçamento para 2026 com cidadãos e técnicos

A Prefeitura de Nova Odessa está em fase decisiva de elaboração do orçamento municipal para 2026, integrando o Plano Plurianual (PPA 2026-2029), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O processo combina participação popular e capacitação técnica para garantir transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Nesta etapa, destacam-se as audiências públicas do PPA, que definem as prioridades de investimento para os próximos quatro anos. Após a primeira reunião em 16 de julho na Câmara Municipal, a segunda ocorrerá em 20 de agosto, às 18h, no Oratório Canossiano Santa Bakhita (Rua Jequitibás, 22, Jardim Alvorada). O evento é aberto a todos os cidadãos, que podem contribuir com sugestões para áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Paralelamente, os gestores da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento responsáveis pela LOA 2026 realizaram, em 14 de agosto, um treinamento técnico ministrado por especialistas em gestão pública. A iniciativa também contou com representantes de vários municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Impacto direto para o cidadão



De acordo com o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Brauner Feliciano, o refinamento do planejamento orçamentário significa maior precisão no direcionamento de verbas para serviços essenciais. “Organizando melhor os gastos, podemos garantir mais transparência e eficiência no uso dos recursos”, reforçou ele.

A Prefeitura convida todos os moradores para a segunda audiência do PPA no dia 20 de agosto. “A participação da população é fundamental para construirmos juntos o futuro de Nova Odessa”, finalizou o secretário.