O americanense Rogério Luis Stoque ficou detido mesmo após ter alvará de soltura em seu favor expedido pela Justiça. A defesa dele emitiu nota repudiando a atitude de um agente penitenciário de Guareí, no interior do estado.

Stoque foi preso no meio de julho por policiais de São José do Rio Preto. Eles vieram à cidade para cumprir mandado de prisão preventiva expedido pelo poder judiciário de Rio Preto. Ele é acusado de estelionato havia sido condenado em julho do ano passado pela Justiça por estelionato e associação criminosa.

Nota da defesa do americanense

A defesa de Rogério Luis Stoque vem a público manifestar sua profunda indignação e repúdio à conduta desumana e ilegal de um agente penitenciário do Presídio 2 de Guarei, SP, que, arbitrariamente, na sexta-feira (15/08) se recusou a cumprir um Alvará de Soltura devidamente expedido pela Justiça no dia 14/08, mantendo o custodiado ilegalmente preso.

Americanense fica detido no interior mesmo com alvará de soltura
Rogério Luis Stoque teve sua liberdade provisória concedida pela Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto (Processo nº 0000606-36.2025.8.26.0395), com a expedição de Alvará de Soltura Clausulado. Contudo, em um ato de flagrante desrespeito à autoridade judicial e aos direitos fundamentais, o agente penitenciário alegou, sem qualquer amparo legal, que o réu teria perdido o direito à progressão de regime, ignorando a ordem expressa de soltura.

Esta atitude não apenas configura um grave abuso de autoridade e desobediência à lei, mas também expõe o custodiado a um constrangimento ilegal inaceitável. A recusa em cumprir uma ordem judicial é uma afronta ao Estado Democrático de Direito e um atentado contra a dignidade da pessoa humana.

A defesa de Rogério Luis Stoque já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis para garantir a imediata soltura do réu e exige a rigorosa apuração e punição dos responsáveis por esta conduta arbitrária. Não permitiremos que a ilegalidade e a desumanidade prevaleçam sobre a justiça e o cumprimento da lei.

