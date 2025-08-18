Pastor Miguel acompanha instalação de redutores na Avenida São Jerônimo

O vereador Pastor Miguel (PRD) vistoriou na sexta-feira (15) com o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, as obras de instalação de redutores de velocidade (lombadas) na Avenida São Jerônimo. Os dispositivos foram colocados nos dois sentidos da avenida, nas proximidades dos cruzamentos com a Avenida América e a Avenida Rafael Vitta.

De acordo com o parlamentar, a intervenção é uma demanda antiga dos moradores da região e deve contribuir para a prevenção de acidentes. “Essa melhoria deve reduzir a velocidade dos veículos, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e moradores da região”, comentou.

