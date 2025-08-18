O novo mercado que vai abrir na região central de Santa Bárbara d’Oeste fará a seleção de cerca de 150 vagas esta terça-feira. A seleção vai acontecer no Ginásio Djaniro Pedroso durante todo o dia.

Paulistão Savegnago vai dar treinamento.

A oferta do Feirão fala que o novo mercado vai dar treinamento aos aprovados para trabalhar na nova unidade da rede.

O novo Mercado

O empreendimento se instalará na esquina das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, área central da cidade, apresentando 8 mil metros quadrados de área construída em terreno de 22 mil metros quadrados, com a geração de 200 empregos diretos.

O investimento para a implantação da unidade em Santa Bárbara d’Oeste será de R$ 40 milhões e as obras devem ter a duração de 1 ano. Detalhes sobre a vinda do Paulistão Atacadista ao Município foram abordados em reunião no Gabinete do Prefeito, que contou com a presença do presidente executivo da Rede Savegnago, Chalim Savegnago, do gerente comercial da empresa, Rodolfo Savegnago e do gerente do marketing da rede, Murilo Savegnago, além de membros da empresa e da Administração Municipal.

