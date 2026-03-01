Marcos Caetano defende ações para proteger crianças e adolescentes

Vereador fez requerimento solicitando ações de prevenção e enfrentamento à violência sexual contra jovens

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ações de prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no município.

No documento o parlamentar afirma que foi procurado por moradores que relataram preocupação e solicitaram esclarecimentos sobre como o Poder Público Municipal tem atuado diante de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente no que se refere às medidas de prevenção, acolhimento e acompanhamento das vítimas. “A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma grave violação de direitos humanos e uma séria questão de saúde pública”, ressalta Marcos Caetano.

O parlamentar pede dados referentes ao número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Americana nos anos de 2024 e 2025, além de informações sobre os protocolos de atendimentos das vítimas e a integração entre a rede municipal de saúde, assistência social, educação e o Conselho Tutelar. Pergunta também sobre treinamentos para os profissionais e campanhas realizadas pela prefeitura para o combate a esse tipo de violência.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (3). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

