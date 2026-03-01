O Novorizontino não deu chances para o Corinthians. Melhor time do Campeonato, a equipe do interior venceu o Timão por 1 a 0 com gol de Mayk aos 28 minutos do segundo tempo, neste sábado (28), no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte (SP).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O time da casa bateu o atual campeão paulista e garantiu vaga inédita na final do Campeonato Paulista. A semifinal ocorreu em jogo único. O árbitro João Vitor Gobi encerrou a partida aos 53 minutos da etapa final.

Mayk marcou no segundo pau após cruzamento de Robson Fernandes pela direita. O lateral desviou e definiu o placar na primeira finalização certa do time da casa. O Corinthians teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em gols.

A equipe visitante terminou o jogo com 62% de posse, contra 38% do adversário. O Corinthians também finalizou mais vezes no alvo durante a partida, mas parou nas defesas de Jordi. O goleiro fez intervenções importantes, inclusive aos 50 minutos do segundo tempo, quando evitou o empate.

Novorizontino espera vencedor do Choque Rei

O Novorizontino agora aguarda o vencedor do Choque Rei na noite deste domingo. São Paulo e Palmeiras se enfrentam na Arena Barueri para ver quem encara o time do interior na finalíssima.

Leia + sobre esportes