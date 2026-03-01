A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, participou neste sábado (28) do Dia D contra a dengue, uma mobilização regional que contou com ações simultâneas de limpeza, orientação e prevenção ao mosquito Aedes aegypti em diversos municípios.

As equipes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) atuaram em duas frentes: o mutirão de retirada de criadouros percorreu o bairro Antônio Zanaga, enquanto uma ação educativa foi realizada na sede do Poupatempo, na Vila Jones.

No mutirão do Zanaga, as equipes percorreram 420 residências e recolheram 160 kg de potenciais criadouros do mosquito. Durante as visitas, as agentes vistoriam os quintais e removem materiais que não estejam sendo usados e que possam servir de criadouros, como latas, garrafas, pneus, lonas, tambores, entre outros. Os moradores também recebem orientações e um material informativo sobre prevenção e sintomas da dengue.

Desde o início das ações deste ano, o mutirão já removeu mais de 1.800 kg de criadouros em aproximadamente 13 mil imóveis, nos bairros Cidade Jardim, Mathiensen, Jardim Primavera, Nielsen Ville, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Jardim São Pedro, Vila Santa Catarina, Vila Galo, Vila Rasmussen, Jardim Ipiranga, Jardim Brasília e Vila Jones.

“Essa é uma demonstração do nosso compromisso em agir de forma antecipada e estratégica. Estamos com as equipes nas ruas e a estrutura de saúde mobilizada, e o sucesso desse trabalho depende diretamente da parceria com a população. É essa união entre o poder público e a comunidade que vai garantir uma cidade mais segura para todos”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Ação contra Dengue no Civi

Simultaneamente, uma ação educativa de conscientização sobre a doença e medidas de prevenção foi realizada na sede do Poupatempo, com a utilização de materiais pedagógicos como uma maquete de uma casa, miniaturas de criadouros e um microscópio para exibição das fases evolutivas do mosquito. Crianças e adultos participaram da ação e puderam obter informações e aprender de forma lúdica a identificar possíveis focos do Aedes aegypti em suas próprias residências.

“A conscientização é a nossa principal ferramenta de combate. Quando mostramos na prática como o mosquito se comporta, transformamos a informação em cuidado real. Nosso foco é educar para prevenir, fazendo com que cada morador entenda que um pequeno gesto no quintal faz toda a diferença para o coletivo”, ressaltou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

O combate à dengue em Americana também segue em outras frentes, que incluem: ações de Avaliação de Densidade Larvária (ADL); vistorias em pontos estratégicos e imóveis especiais; reativação do sistema de geomonitoramento desenvolvido pela Secretaria de Saúde, que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar no acompanhamento e mapeamento dos casos em tempo real; reuniões periódicas do grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por profissionais de diversos setores; e intensificação da campanha nas ruas, nos veículos de comunicação e nos canais digitais, com o lema “A dengue não vai ter vez em 2026”.

“O trabalho de combate em Americana é permanente e ganha ainda mais força com essas ações intensificadas. Estamos monitorando cada região da cidade e utilizando todos os recursos disponíveis para manter a doença sob controle. O momento é de atenção e de reforçar os hábitos de prevenção no dia a dia”, reforçou o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

Atualmente, Americana registra 15 casos confirmados de dengue em 2026. Mesmo com a queda nos números, a Prefeitura reforça que a população deve manter os cuidados no dia a dia. Mais informações estão disponíveis no site https://www.americana.sp.gov.br/americana-index.php?a=dengue.

Dicas de combate à dengue

– Mantenha caixas-d’água e tonéis sempre bem tampados

– Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia

– Limpe calhas e ralos regularmente

– Use repelente e telas de proteção

– Descarte pneus velhos corretamente. Se precisar mantê-los, guarde-os em local coberto

– Esvazie e vire as garrafas de cabeça para baixo

– Troque a água dos pets todos os dias, sempre lavando bem o recipiente

– Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais

Sintomas da dengue

– Dor atrás dos olhos

– Dor de cabeça

– Dor de barriga e náuseas

– Febre

– Manchas vermelhas na pele

– Dores pelo corpo

Orientações caso apresente sintomas

– Procure imediatamente a UBS mais próxima da sua casa

– Não tome remédios por conta própria

– Mantenha-se hidratado: beba bastante água

