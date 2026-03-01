Poetisa Ryane Leão entoa seus versos no sarau Parada Poética, em Hortolândia

Autora com mais de 250.000 exemplares vendidos é a convidada do evento literário, nesta segunda-feira (2); sarau integra programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A poesia também pode ser sucesso de vendas. Quem prova isso é a poetisa Ryane Leão. A autora best-seller é a convidada do sarau Parada Poética, em Hortolândia, na próxima segunda-feira (02/03). O evento literário acontece, às 19h, no Museu Municipal Estação Jacuba, localizado na rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco. A classificação indicativa é de 16 anos. O sarau integra a programação da Semana Cultural de março, promovida pela Prefeitura. A semana acontece de 01 a 08/03. A programação da semana pode ser acessada por meio deste LINK.

Ryane Leão tem um trabalho que ressoa nas pessoas. Em suas obras, ela aborda temas atuais como empoderamento feminino e negro, ancestralidade, cura, afeto, coragem e amor próprio.

Seus dois primeiros livros, “Tudo nela brilha e queima”, de 2017, e “Jamais peço desculpas por me derramar”, de 2019, já venderam juntos mais de 250.000 exemplares. Seu livro mais recente é “Ninguém pode parar uma mulher ventania”, publicado no ano passado. Seus textos também integram a antologia “Querem nos calar: poemas para serem lidos em voz alta”, organizado por Mel Duarte, que inclusive também já participou do sarau Parada Poética.

Nascida em Cuiabá (Mato Grosso), e atualmente fixada na capital paulista, a poetisa iniciou sua carreira em 2008. Ela começou a ficar conhecida com o projeto “Onde jazz meu coração” realizado via Instagram. Por meio da rede social, ela postou poesias, vídeos e fotos de lambe-lambes com seus versos que colava em muros na cidade de São Paulo. Hoje, tem mais de 600.000 seguidores em seu Instagram.

Seu trabalho de intervenções artísticas na paisagem urbana chamou a atenção da marca de joias Vivara. A empresa patrocinou o projeto “Contemporâneas Vivara”, do qual Ryane participou, junto com outras artistas, nas edições de 2020 e 2023. No projeto, a poetisa teve alguns de seus versos escritos em fachadas de prédios.

Para levar a poesia para mais pessoas, Ryane tem participado de saraus e slams pelo país afora, com destaque para o Slam das Minas SP. A poetisa também tem sido presença constante nos principais eventos literários do Brasil, como a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), da qual participou no ano passado. Para estimular o surgimento de novos autores, Ryane ministra oficinas literárias para mulheres e mentorias individuais para escritores iniciantes. Engajada na democratização do conhecimento, há oito anos a poetisa fundou a escola on-line de inglês Odara English School, com o objetivo de promover a inclusão educacional da comunidade negra.

MICROFONE ABERTO

O sarau Parada Poética abre espaço para a declamação de poesias. O evento tem microfone aberto para quem quiser recitar versos ou textos literários de autoria própria ou de autores brasileiros ou internacionais.

Para participar, é só comparecer e se inscrever no dia do evento. O sarau acontece na área externa do Museu Municipal Estação Jacuba, que ocupa o prédio da antiga e histórica estação ferroviária de Hortolândia, que foi restaurado e inaugurado pela Prefeitura em 2014.

O idealizador e anfitrião do sarau é o rapper Renan Inquérito, que dá as calorosas boas-vindas ao público e dá o tradicional banho de confete nos participantes que declamarem poesias e nos convidados. O evento conta ainda com o DJ Viny Blanco, que anima o público com os sons e as batidas dos seus toca-discos.

Além de nutrir a alma e a cabeça com poesia, o público pode matar a fome e a sede na área de alimentação com food trucks.

CONCERTOS NO PAÇO

A programação da Semana Cultural no dia 02/03 terá ainda o projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor. A atração será o Coral Jovem de Hortolândia, sob regência da professora Suzy Amaral, que apresentará um repertório especial em comemoração ao Dia da Mulher. O concerto será às 7h45 no Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Leia + sobre diversão e arte