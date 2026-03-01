O prefeito de Americana Chico Sardelli e o chefe de gabinete Franco Sardelli participaram nesta sexta-feira (27), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), de homenagem ao presidente nacional do PL (Partido Liberal). Valdemar Costa Neto recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, em reconhecimento à sua trajetória e contribuições à sociedade enquanto gestor, legislador e liderança partidária.

O evento contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas e diversas lideranças políticas do cenário nacional, como o senador Flávio Bolsonaro, filiado ao PL.

Chico emocionado

“… gesto de reconhecimento que só foi possível graças à iniciativa do meu amigo e presidente da Alesp, André do Prado, uma liderança que tem conquistado cada vez mais espaço graças à sua competência, energia e dedicação ao trabalho pelo povo paulista”, falou Chico.

Valdemar Costa Neto é empresário e político brasileiro, nascido em 1949, em Mogi das Cruzes (SP). Ainda jovem, assumiu funções importantes na Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP), quando seu pai, Valdemar Costa Filho, foi prefeito. Posteriormente, foi deputado federal por seis mandatos consecutivos – representando o Estado de São Paulo – e, ao longo de sua trajetória, destacou-se pela atuação nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento.

