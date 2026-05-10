O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre estudos ou projeto para construção de galerias de águas pluviais na Rua Indaiá, nº 901, no bairro Jardim Ipiranga.

No documento, o parlamentar explica que moradores relataram constantes problemas relacionados ao acúmulo de águas pluviais, especialmente em períodos chuvosos, ocasionando transtornos, dificuldades de tráfego e de acesso às residências, além de riscos à saúde pública. “A implantação de um sistema adequado de drenagem é essencial para garantir melhores condições de infraestrutura urbana e qualidade de vida à população”, afirma Marcos.

O autor questiona no requerimento se existe estudo técnico, projeto ou planejamento para a construção de galerias de águas pluviais no trecho mencionado da rua Indaiá, no Jardim Ipiranga; quais os prazos previstos para execução da obra e entre a realização dos estudos e a execução dos serviços.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (05) e encaminhado à prefeitura para resposta.