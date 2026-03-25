Marcos Caetano pede a revitalização da Praça Tia Inês no bairro Vila Jones

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre a revitalização da Praça Tia Inês no bairro Vila Jones.

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No documento, o autor afirma que a falta de manutenção do local afastou o público do espaço. “Segundo relatos da população, a praça já foi amplamente frequentada por famílias, crianças e jovens, mas vem sofrendo com o abandono ao longo dos anos. Entre as principais demandas apresentadas estão a revitalização da estrutura existente, serviços de limpeza e roçagem, melhoria da iluminação, instalação de playground, além da recuperação geral do espaço para que volte a atender sua finalidade social”, comenta.

O vereador questiona se a prefeitura possui previsão de investimentos para a instalação de equipamentos ou para melhorias na praça. Marcos também pergunta se a administração municipal planeja a realização de serviços emergenciais de limpeza e zeladoria no espaço público. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (24). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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