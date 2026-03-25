A empresária Márcia Siriani, de Americana, começa esta quinta-feira um mutirão de ajuda a bicicletaria que ficou toda detonada em acidente.

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Pessoal de Americana e SBO!

Amanhã a partir das 08h estaremos realizando um mutirão para ajudar o Sr Toninho.

Aos que não sabem do caso, na madrugada de domingo uma caminhonete invadiu a bicicletaria e destruiu o ganha pão do Sr Toninho.

O mesmo está sem trabalhar e não tem condições de reformar.

Aqueles que puderem ajudar de qualquer forma, podem comparecer amanhã no local.

Qualquer informação: 19 98835-8639 Marcia Siriani

Av Giovonda Cibin, 250 – JD Brasília!

Recado da empresária

O ACIDENTE- Uma picape Amarok se perdeu e bateu em uma bicicletaria na madrugada do último domingo em Americana. O acidente foi registrado por volta das 3:40 na Avenida Gioconda Cibin, em frente à Bicicletaria do Sr. Toninho.