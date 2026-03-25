Cine Céu chega a Nova Odessa com sessão gratuita de “Minions 2”

Projeto itinerante sustentável é no próximo 28, em praça próxima ao Condomínio Ipê Roxo, com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante

Nova Odessa recebe no próximo (28/03) a edição do Cine Céu, projeto itinerante que utiliza energia solar para exibir filmes em espaços públicos. A sessão acontecerá às 18h, na Parça Jesarela Jesus da Silva Cruz, em frente ao Condomínio do Ipê Roxo, com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante. O filme exibido será “Minions 2 – A Origem de GRU”, animação de sucesso que agrada crianças e adultos.

O Cine Céu conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Nova Odessa e é viabilizado por meio de parceria com o Governo Federal e o Ministério da Cultura. A vinda do projeto ao município foi viabilizada por uma emenda parlamentar do deputado federal Antonio Carlos Rodrigues, por indicação do secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa, Rafael Brocchi.

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O diferencial do projeto está na sua estrutura: todo o sistema de exibição é montado em um caminhão adaptado com placas solares e equipamentos que geram a energia necessária para a sessão. A proposta vai além do acesso ao cinema, oferecendo à população um momento de lazer em família. A realização é do Instituto Usina de Sonhos, entidade reconhecida pela UNESCO, que atua em projetos culturais, esportivos e ambientais.

A Praça Jesarela Jesus da Silva Cruz está localizada na Rua Rosalina Izidoro Brasilino, s/nº, no Jardim Montes das Oliveiras.

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