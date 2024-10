Maria e Davi os nomes mais comuns na rede pública de SP

Maria e Davi- Em 2024, 550 mil crianças estão matriculadas em mais de 1.300 escolas estaduais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) com turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental — 1º ao 5º ano.

Nesta Semana das Crianças, a Educação organizou um levantamento que mostra que os nomes mais comuns entre os alunos desse nível de ensino são Maria, com 21,6 mil representantes, e Davi, com 16,6 mil matriculados.

Nas cidades com escolas estaduais de anos iniciais na região administrativa de Campinas, são 2.580 Marias e 1.979 Davis. Em parte do estado, apenas as redes municipais têm alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O levantamento foi feito pela equipe do Departamento de Informação e Monitoramento (Deinf), do Centro de Informação e Indicadores Educacionais da Educação de São Paulo (Ceind). Além dos dois nomes mais comuns entre meninos e meninas, o departamento também apontou o ranking dos 10 nomes mais presentes nas salas da primeira etapa da educação básica em toda a rede.

Entre as meninas, o nome Maria é seguido por Ana, Sophia, Alice, Laura, Lorena, Heloísa, Julia, Isabella e Valentina. Na lista de meninos, Davi é seguido no top 10 por Miguel, Arthur, João, Pedro, Enzo, Gabriel, Lucas, Samuel e Matheus. (Confira abaixo a tabela com o número de registro de cada um desses nomes).

Veja nomes além de Maria e Davi

Além dos nomes mais comuns, o Deinf aponta que 4.800 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental têm nomes únicos, ou seja, elas não têm xarás em toda a rede de ensino

— entre os mais de 3 milhões de estudantes das mais de 5.000 escolas estaduais que têm entre 6 e 95 anos de idade.

Crianças alfabetizadas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, lançou neste ano o programa Alfabetiza Juntos SP, que tem como objetivo ter 90% dos estudantes como leitores iniciantes ou fluentes no 2º ano do Ensino Fundamental — ou com 7 anos de idade — até o ano de 2026.

Além dos estudantes matriculados nas mais de 1.300 escolas estaduais de anos iniciais de Ensino Fundamental, o programa também é destinado às redes municipais que aderiram à iniciativa da Secretaria da Educação.

Entre as ações, que incluem a formação de professores, o Alfabetiza Juntos SP oferece acesso a mais de 500 livros infantis em português e inglês em uma ferramenta online de leitura, além de provas online de fluência leitora.

