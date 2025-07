Levantamento revela que 63% dos profissionais consideram a abordagem fundamental para retenção de consumidores

Foto: Freepik

O marketing de conteúdo integrado ao SEO representa uma das estratégias mais eficazes para conquistar e manter clientes. Segundo a “13ª Pesquisa Anual de Benchmarks do Content Marketing Institute”, 63% dos profissionais da área confirmam o papel dessa abordagem na fidelização de clientes, enquanto 83% dos especialistas a consideram a principal estratégia para geração de demanda.

O investimento no setor acelera em diferentes frentes. Dados do estudo “The Next Wave of Creator Marketing” mostram que 92% das marcas direcionam mais recursos para criadores de conteúdo, ao passo que 45% dos líderes de marketing planejam expandir o orçamento durante os próximos 12 meses, conforme levantamento do Statista.

A valorização das estratégias digitais reflete uma mudança no comportamento empresarial. As organizações passaram a compreender que a busca por uma melhor agência de link building deve ser prioridade para garantir a relevância e a competitividade no ambiente digital. O Sebrae-SC destaca que o marketing digital permite segmentação maior e monitoramento preciso de resultados, possibilitando que pequenas empresas concorram de igual para igual com grandes concorrentes.

Blogs corporativos influenciam 50% das decisões de compra

Segundo dados do Content Marketing Institute (CMI), 50% dos consumidores consultam blogs empresariais antes de tomar uma decisão de compra. Além disso, 79% dos profissionais de marketing B2B os consideram uma boa alternativa para distribuição de conteúdo.

O formato de consumo também apresenta variações entre os profissionais. O estudo revela que 55% preferem ler conteúdo on-line, 26% consomem informações por meio de vídeos, 11% optam por podcasts e outros formatos de áudio, enquanto 8% ainda preferem conteúdo impresso.

Entre os principais formatos utilizados para tomada de decisão de compra estão artigos on-line (94%), vídeos (92%), avaliações de produtos (81%), estudos de caso (75%) e webinars (72%). Os dados reforçam a necessidade de diversificar a estratégia de conteúdo, combinando diferentes formatos para atingir audiências variadas e aumentar a autoridade da marca.

SEO consolida posição estratégica para visibilidade

A busca por uma agência especialista em SEO também é realidade entre as organizações que reconhecem a importância de combinar expertise humana com soluções tecnológicas. A credibilidade conquistada através do SEO segue como diferencial competitivo para fidelizar clientes.

Segundo a CEO da Experta, Flávia Crizanto, a estratégia também oferece vantagens econômicas: o tráfego orgânico dispensa investimentos publicitários e mantém resultados estáveis ao longo do tempo. Sites otimizados proporcionam melhor experiência aos visitantes, fator que impacta positivamente as taxas de conversão.

Para negócios especializados, o SEO local é uma alternativa, já que possibilita às empresas direcionarem a otimização para buscas regionalizadas, atraindo consumidores com intenção de compra para produtos e serviços.

Empresas que buscam resultados robustos e frequentes também podem recorrer a uma agência especializada em digital PR para desenvolver abordagens integradas que combinem criação de conteúdo, otimização para buscadores e distribuição estratégica.

Mais da metade dos profissionais relata limitações orçamentárias em campanhas

Embora os investimentos em marketing de conteúdo estejam em expansão, profissionais da área ainda enfrentam barreiras operacionais. Segundo informações do DigitalSilk, 42% deles identificam a ausência de objetivos bem definidos como principal entrave às atividades. Outros 39% reportam desalinhamento entre estratégias de conteúdo e a jornada percorrida pelos clientes.

Os recursos disponíveis representam outro ponto de tensão. Mais da metade dos profissionais consultados (54%) relatam limitações orçamentárias que comprometem a execução de campanhas. A dificuldade se estende à criação: 55% admitem obstáculos para desenvolver materiais que convertem visitantes em clientes. Os números sugerem uma lacuna entre as possibilidades teóricas do marketing de conteúdo e SEO e sua aplicação prática nas organizações.

