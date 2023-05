MBL e Vem Pra Rua racham direita com ato pró Dallagnol

O movimentos de direita MBL e Vem Pra Rua convocaram um ato em favor

do deputado federal cassado Deltan Dallagnol e abriram um racha na direita brasileira.

O Vem Pra Rua estava ligado à deputada federal Carla Zambelli (PL), que chegou a convocar seguidores para o evento do dia 4 de junho. Mas ela voltou atrás depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que seus seguidores não deveriam participar do evento do MBL.

Dada a ordem por Bolsonaro, seu time saiu as redes para detonar o Brasil Livre e Zambelli. Os argumentos dos bolsonaristas são que o time de Kim Kataguiri traiu JB durante seu governo e que nenhum dos defensores de Dallagnol criticou a cassação e prisão do criminoso Daniel Silveira, que era deputado e ameaçou juízes do Supremo Tribunal Federal.

A manifestação está para o próximo domingo, 4 de junho, e deve acontecer em várias cidades do Brasil. Na região, ainda não há expectativa de movimento.