Corinthians bate Flu (2-0) e respira

O Corinthians bateu o Fluminense por 2 a 0 e

voltou a respirar no Campeonato Brasileiro de Futebol. Com dois gols do craque Roger Guedes, o Timão fez o placar no segundo tempo e impôs a segunda derrota para o time do técnico Fernando Diniz.

Foi também a primeira vitória do técnico Vanderlei Luxemburgo, que agora talvez consiga respirar e preparar mais o time para a sequência do campeonato.

O Timão agora vai a 8 pontos e deixa a zona de rebaixamento. Com gordura acumulada, o Fluminense se mantém com 13 pontos, mas deixa o G4 (grupo de elite do Brasileirão).

ROGER GUEDES ABRE O PLACAR PARA O CORINTHIANS!!🔥🔥🔥 📹 @claravalencio_ / Meu Timão pic.twitter.com/4gMnOqpMDi — Meu Timão (@MeuTimao) May 28, 2023

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento