Esquece essa história de que o Brasil é o país do futebol. “O Brasil hoje é o país do pôquer”.

A frase, dita por Alex Brito, campeão mundial da modalidade e conhecido como o “Money Maker brasileiro”, pode não encontrar lastro na realidade. Mas reflete com perfeição a paixão e o entusiasmo dos praticantes do chamado esporte mental.

A estimativa é de que 8 milhões de pessoas joguem pôquer no Brasil, principalmente online. Desse total, cerca de 80 mil pessoas também frequentam espaços físicos dedicados às partidas.

Um dos torneios mais especiais da GGPoker World Festival terá dose tripla de Brasil na grande decisão nesta terça-feira (23). O Global MILLION$ World Festival, com buy-in de US$ 500, conheceu os últimos nove postulantes ao título e três craques do poker brasileiro estão na cena: Luiz Duarte, Felipe Ketzer e Felipe Costa.

O torneio contou com mais de 11.000 jogadores que culminou com os nove finalistas. Luiz Duarte é o segundo colocado em fichas. O dono da conta “NoodleMuncha” juntou 102.308.957 no total e está apenas do ucraniano Roman Romanovskyi, chip leader com um montante de 125.332.326.

Felipe Ketzer é o quarto colocado da lista com 66.078.098, enquanto Felipe Costa vem duas posições atrás com 50.058.588. Os nove finalistas colocaram no bolso pelo menos US$ 42.562 com a classificação para a mesa final. O que todos querem é buscar a forra estrondosa de US$ 446.988 reservada para o grande campeão.

Confira o chip count do US$ 500 Global MILLION$ World Festival 5 Million:

Roman Romanovskyi (Ucrânia) – 125.332.326

Luiz Duarte “NoodleMuncha” (Brasil) – 102.308.957

George Kitsios (Grécia) – 84.299.118

Felipe Ketzer (Brasil) – 66.078.098

Chen Guangcheng “Guangcheng” (China) – 55.534.792

Felipe Costa (Brasil) – 50.058.588

“runupifyouwant” (Tailândia) – 44.158.736

“FINDMONEY” (China) – 39.089.585

“DolanDuck” (Finlândia) – 8.722.1489

Confira os prêmios em jogo:

1º – US$ 446.988

2º – US$ 332.732

3º – US$ 247.999

4º – US$ 184.848

5º – US$ 137.784

6º – US$ 102.707

7º – US$ 76.565

8º – US$ 57.082

9º – US$ 42.565

