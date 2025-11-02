MC Pipokinha anunciou o fim de sua carreira artística, sem mais shows ou lançamentos musicais. Após polêmicas e sucesso no funk, ela se aposenta como empresária, com renda passiva de suas músicas.
A artista afirmou estar cansada e pronta para “experimentar novos ares”. Decisão recente, confirmada hoje (domingo de finados 2 de novembro).
MC Pipokinha havia anunciado no 1o semestre
Ela já havia adiantado em maio de 2025 que encerraria a carreira em outubro, e fontes confirmam que seu show de 31/10 foi o último.
