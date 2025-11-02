Americana amanheceu em luto neste domingo (2). Faleceu aos 45 anos “Thiago Natal”, que tinha como nome de batismo Thiago de Azevedo Martins.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Thiago era filho do empresário Natal Martins, já falecido e bastante conhecido na cidade pelo trabalho no ramo de venda de caminhões, e de Dulcilene de Azevedo Martins.
Ele lutava bravamente contra o câncer.
Deixa três filhos: Henrico, Gabriel e Miguel.
Morador do bairro Nossa Senhora do Carmo.
O velório acontece neste domingo, a partir das 14h, no Velório Municipal da Saudade, e o sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério da Saudade.
Luto por Thiago Natal
O Portal NM se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor.
Leia Mais notícias da cidade e região