A 35ª edição do McDia Feliz está chegando e

o Instituto Ronald McDonald intensificou a venda antecipada dos tíquetes digitais da maior campanha de mobilização de recursos em prol de crianças e jovens com câncer no Brasil. Neste ano, a ação acontecerá no dia 26 de agosto (sábado) e os tíquetes antecipados do sanduiche Big Mac já disponíveis pelo e-commerce do Instituto, no valor de R$ 18,00 cada.

Em 2023, o McDia Feliz vai beneficiar 78 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica no Brasil. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos que há mais de 24 atua para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil e aumentar as chances de cura da doença em crianças e adolescentes no país. A campanha contemplará ainda 42 cidades em 18 estados e Distrito Federal. Os projetos foram selecionados por meio do Processo de Submissão de Propostas do Instituto, com o objetivo de atender as prioridades estratégicas em cada região, além de contribuir para a expansão e melhoria da qualidade do atendimento prestado a crianças e adolescentes com câncer.



“O câncer infantojuvenil é a doença que mais mata crianças de 1 a 19 anos, segundo o Inca, com o surgimento de um novo caso cada hora Brasil. Por isso, a campanha do McDia Feliz é sinônimo de transformação, já que ela promove uma oportunidade para ampliarmos o nosso olhar para o câncer infantojuvenil, para falarmos com nossos filhos sobre solidariedade e esperança, e ainda transformamos a vida de tantas famílias pelo mundo. E é esse o meu propósito, contribuindo para a saúde e qualidade de vida e, assim, aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil.”, afirma Bianca Provedel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald.

Só no último ano, o McDia Feliz arrecadou R$ 25,8 milhões. Do total, R$ 19,9 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, o que beneficiou 64 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 19 estados e no Distrito Federal.

O Instituto Ronald McDonald já apoiou mais de 1.749 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, impactando diretamente e positivamente mais de três milhões de crianças e adolescentes com câncer, além de suas famílias. Ao todo, a campanha já arrecadou mais de R$ 375 milhões.

Linha de produtos McDia Feliz

Com objetivo de ajudar milhares de crianças e adolescentes com câncer, o Instituto Ronald McDonald também conta com uma linha de produtos McDia Feliz, com estampas exclusivas assinadas pela renomada estilista Lethicia Bronstein e com venda revertida para a causa. Fazem parte da coleção diversas peças, como camisetas, moletons, sacolas, sacochilas e croppeds, com ilustrações da campanha McDia Feliz. Toda a compra de produtos personalizados com o tema da campanha terá o valor revertido para a causa do câncer infantojuvenil no Brasil. Para adquirir o seu produto customizado e os tíquetes digitais antecipados de Big Mac, basta acessar: Link).

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais 24 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentiva a adesão a protocolos clínicos e promove disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas em Instituto Ronald McDonald.

