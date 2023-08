Rumo e Dia com vagas na região

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, está com processos seletivos em aberto para o preenchimento de vagas em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas tanto operacionais quanto administrativas, como Analista Financeiro, Comprador, Técnico Eletricista e Mecânico.

Ao todo são cerca de 40 oportunidades, sendo 11 em Curitiba (PR), 6 em Rondonópolis (MT), 4 vagas em Rio Claro (SP) e mais 4 em Rio Verde (GO); e 1 em Santos (SP). As demais estão distribuídas entre: São Paulo (SP), Bauru (SP), São Simão (SP), Reserva (PR), Rio Negrinho (SC), Chapadão do Sul (MS), Correio Pinto (SC), Itu (SP), Iguaçu (SP), São José do Rio Preto (SP), entre outras cidades em que a concessionária está presente.

Os interessados devem acessar o site da Companhia para se inscrever. O processo seletivo é composto por quatro etapas: inscrição online, análise de currículos e expectativas salariais, entrevista com o RH e, por fim, entrevista com gestor(a).

A Companhia busca candidatos que demonstrem proatividade e tenham senso de comprometimento. Não há distinção de idade, gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual para as posições. Além da possibilidade de atuar em uma das maiores empresas do setor de logística ferroviária do país, os candidatos selecionados também poderão contar com os programas internos da empresa para impulsionar sua carreira.

Preocupada com o desenvolvimentos dos times e em oferecer um plano real de carreira dentro de sua estrutura, a Rumo oferece programas como o Trilhas de Carreira, focado em profissionais da operação que são orientados na busca por novos aprendizados e cargos; e o Carreira em Movimento, que tem como objetivo otimizar o recrutamento interno, possibilitando a mudança de carreira aos colaboradores dentro da companhia e das empresas do Grupo Cosan, do qual faz parte. Em 2022, a empresa registrou mais de 1.200 inscritos em programas de recrutamento interno e fechou mais de 100 postos com pessoas que já faziam parte do ecossistema.

Outro programa focado no desenvolvimento profissional de seus times é o Academia Rumo, criado para oferecer diversas capacitações e treinamentos para todos os níveis de cargos.

Oportunidades profissionais

Presente em 9 estados brasileiros e com a expectativa de crescer 10% ao ano até 2025, a Rumo está investindo na contratação de novos colaboradores. Recentemente, a empresa abriu processos seletivos e avançou na contratação de 150 profissionais abrangendo as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Dia abre vagas com foco em pessoas com deficiência para lojas em Campinas e Região

07 de agosto de 2023, São Paulo. O Dia, referência no varejo alimentar de proximidade, anuncia a abertura de mais de 30 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) em suas unidades localizadas em Campinas e Região As oportunidades contemplam diferentes níveis hierárquicos, desde Operador de Loja até Gerente de Loja, com o objetivo de promover a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho.

As oportunidades são efetivas e os salários são compatíveis com a função, além de benefícios como: Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Convênio Farmácia, Gympass e Participação em Lucros e Resultados (PLR).

Para participar do processo seletivo, que acontece na próxima terça-feira, dia 08 de agosto, basta comparecer em nosso polo de Seleção, localizado na Avenida Orozimbo Maia, 80 Centro – Campinas, das 09h até às 15h.

O Dia ressalta que a vaga é efetiva, com contrato CLT para trabalhar em escala 6×1, inclusive aos finais de semana e no período tarde e noite.

A iniciativa do Grupo Dia em abrir essas vagas é uma resposta ao compromisso social e corporativo da empresa em fomentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Por meio da valorização da diversidade, a empresa busca fortalecer sua equipe, estimulando a troca de experiências e perspectivas que enriqueçam o ambiente de trabalho e aprimorem o atendimento aos clientes.

Sobre o Grupo Dia

Cada dia mais perto

Somos o Grupo Dia, a rede líder de lojas de proximidade com quase 6.000 estabelecimentos em Espanha, Argentina e Brasil. Somos a loja do bairro, aquela que proporciona uma experiência de compras fácil, rápida e completa, perto de casa e com produtos de qualidade a um preço acessível, tanto através das nossas lojas físicas como através do nosso canal online.

