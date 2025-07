O McDonald’s, em parceria com a Volvo Car Brasil, está instalando eletropostos em suas unidades no Brasil. Essa iniciativa faz parte do projeto de expansão da infraestrutura de carregamento para veículos elétricos e visa promover a mobilidade elétrica de forma sustentável.

Detalhes da parceria e projeto McDonalds:

A parceria visa instalar eletropostos em 35 unidades do McDonald’s inicialmente, com planos de expandir para até 100 restaurantes até o final de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto busca oferecer pontos de carregamento rápidos e convenientes para proprietários de carros elétricos, integrando a infraestrutura de carregamento à experiência do cliente nos restaurantes.

A Volvo Car Brasil tem investido em eletrificação e vê essa parceria como uma forma de impulsionar a mobilidade elétrica no país, segundo a Volvo Cars Global Media Newsroom.

A iniciativa está alinhada com o programa “Receita do Futuro”, da Arcos Dorados (maior franquia independente do McDonald’s), que busca promover práticas sustentáveis.

Benefícios e objetivos:

Sustentabilidade:

A iniciativa promove a eletrificação e a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Conveniência:

Os eletropostos nos restaurantes McDonald’s oferecem uma opção prática para motoristas de carros elétricos carregarem seus veículos enquanto desfrutam de uma refeição ou lanche.

Expansão da infraestrutura:

A parceria contribui para o crescimento da rede de pontos de carregamento no Brasil, facilitando a adoção de carros elétricos.

Incentivo a hábitos sustentáveis:

O McDonald’s busca conscientizar seus clientes sobre a importância da sustentabilidade, oferecendo serviços como pontos de coleta de resíduos eletrônicos e a utilização de energia renovável em muitos de seus restaurantes.

Em resumo, a parceria entre McDonald’s e Volvo Car Brasil para a instalação de eletropostos é um passo importante para a mobilidade elétrica no Brasil, oferecendo mais conveniência para os motoristas de carros elétricos e promovendo práticas sustentáveis.

Leia + sobre economia, emprego e mercado