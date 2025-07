Infecções de garganta explodem no Estado no 2o tri

Aumentou em mais de 97% o número de atendimentos para infecções de garganta (faringite e laringite) no segundo trimestre, em São Paulo. Nos primeiros três meses do ano – de janeiro a março -, foram registradas 87 assistências e no período seguinte – de abril a junho de 2025 – 172.

Estão por trás deste cenário: as baixas temperaturas e a diminuição da umidade do ar, que são características do clima do outono e de inverno.

Durante as épocas mais geladas, as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, o que facilita a transmissão de vírus, causadores de inflamações. Também colabora para situação o ar seco, que desidrata a mucosa das vias aéreas nasais e as deixam mais expostas a invasão de microorganismos.

A faringite é caracterizada pela inflamação da parte de trás da garganta, próxima da úvula ou “do sino”, que conecta as vias aéreas nasais à boca. Os sintomas do problema são dor na região, dificuldade para engolir e, em alguns casos, febre.

Já a laringite, trata-se também de um quadro inflamatório da parte inferior do tubo, que passa pelas cordas vocais e chega até o esôfago. A principal diferença entre os problemas está na perda da voz. A irritação na laringe causa rouquidão, pigarro e afonia.

Estão mais vulneráveis a faringite e a laringite: crianças, idosos e demais pessoas com o sistema imunológico comprometido ou pouco eficiente. Também precisa se atentar, aqueles que utilizam a voz com mais frequência e intensidade, como: professores, cantores e palestrantes.

Para driblar os problemas durante os períodos de frio, o ideal é manter a hidratação adequada, ingerindo água e, se necessário, utilizando soros nasais, além de se manter agasalhado e evitar ambientes fechados e contato próximo com pessoas que já estejam doentes.

O tratamento das irritações da garganta é feito com repouso e medicação para os sintomas do problema. Geralmente, são administrados anti-inflamatórios. Em casos de quadros bacterianos, é indicado o uso de antibióticos. Também ajuda a prevenir os problemas manter a boa saúde integral, com: dieta balanceada, prática de atividade física recorrente e sono reparador, além da higienização das mãos e superfícies.

Tipos de infecções de garganta

De acordo com a coordenadora médica do Pronto-Socorro do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), Lígia Coronatto, a faringite e a laringite podem ser consideradas sazonais.

“A maior parte das inflamações de garganta nessa época do ano é causada por vírus. Por isso, basta repousar, manter a hidratação e a alimentação saudável e os medicamentos sintomáticos para tratar o problema. Essa informação é essencial para desestimular o uso indevido de antibióticos, que pode ter consequências sérias a longo prazo”, comenta.