Mais quentinho, mais suculento e mais saboroso: McDonald’s evolui preparo dos sanduíches clássicos

Os sanduíches clássicos do Méqui estão ainda mais Méqui. A marca, que conquistou o paladar dos brasileiros, anuncia a evolução no preparo de seus sanduíches clássicos, tudo para deixar a experiência do cliente ainda mais quentinha, suculenta e saborosa.

Presentes na história da marca e na memória afetiva de gerações de consumidores, os clássicos Big Mac, Quarterão com queijo, Cheeseburger e Hamburger passaram por ajustes cuidadosamente desenvolvidos para valorizar ainda mais o sabor e a qualidade que o público já conhece e confia. O movimento traduz o equilíbrio entre memória afetiva e inovação, mantendo a combinação de sucesso dos ingredientes em novos preparos.

Nada muda quando o assunto é qualidade e cuidado. “Investir para evoluir faz parte do nosso jeito de trabalhar. Cada novo preparo nasce da escuta ativa dos nossos clientes e de desejos que a marca identificou globalmente, e que agora temos o orgulho de implementar no Brasil, com investimento e a colaboração de uma equipe multidisciplinar, guiada pelo objetivo de aprimorar a experiência dos nossos consumidores. Mantendo nosso compromisso com a origem e a alta qualidade dos nossos ingredientes, nossas equipes de cozinha foram treinadas para prepará-los de um jeito novo, que ressalta o sabor dos ingredientes e eleva a experiência com os nossos sanduíches clássicos.” comenta Rogério Barreira, Presidente do McDonald’s no Brasil.

As evoluções estão concentradas nos detalhes. Confira cada um deles:

