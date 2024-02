Consumo de medicamentos de doença mental aumenta 88,4% em 2023

De acordo com os dados da empresa, a venda de medicamentos para tratar a saúde mental cresceu 88,4% entre os beneficiários do programa PBM em 2023, em comparação com o ano anterior.

A busca por bem-estar emocional tem se tornado mais comum na vida dos brasileiros, aponta o levantamento da epharma.

Segundo o levantamento da epharma, os cinco principais ativos mais comercializados durante 2023 foram, respectivamente, Escitalopram, Sertralina, Clonazepam, Venlafaxina e Fluoxetina. Das doenças mentais, a depressão foi a que apresentou maior evolução de venda no período, com crescimento de 73,34%. Na sequência, estão ansiedade (71,4%) e síndrome do pânico (48,87%).

“As doenças mentais têm sido um dos principais desafios da saúde pública e os dados do levantamento evidenciam o aumento de cuidados efetivos em saúde mental cuidado para promoção de bem-estar e, consequentemente, impactar positivamente aspectos do cotidiano, como relacionamentos, vida profissional, entre outros”, explica Wilson Oliveira Junior, diretor de Negócios e Operações da epharma.

As doenças mentais abrangem uma ampla gama de condições que afetam o pensamento e o comportamento. Os sintomas variam, mas frequentemente incluem alterações no humor, ansiedade, isolamento social, dificuldade de concentração e alterações no sono.

“É fundamental abordar abertamente o tema de saúde mental para ampliar a conscientização e garantir que as pessoas com esses sintomas procurem por profissionais especializados e façam o tratamento adequadamente”, finaliza Emerson Marques, psicólogo do CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”.

Sobre a epharma

A epharma é uma das principais plataformas de gestão de benefícios de saúde do país. A empresa, fundada há 24 anos, atua como um elo, unindo os ecossistemas de tecnologia e saúde, e criando conexões inteligentes entre os seus principais públicos: indústrias farmacêuticas, gestores de RH, farmácias e drogarias, operadoras de saúde, corretoras, healthtechs e empresas privadas de diversos segmentos. Pioneira ao lançar o Plano de Benefícios de Medicamentos (PBM) no Brasil em 1999, conta com mais de 40 mil farmácias e 2 mil clínicas e laboratórios de diagnóstico credenciados em mais de 3 mil munícipios pelo país, beneficiando 33 milhões de pessoas e gerando economia de R$ 1,85 bilhão em 2022. Recentemente, a empresa recebeu os selos Great Place to Work (GPTW) e GPTW Mulher. A empresa é especialista em oxigenar e impulsionar a saúde. Suas conexões permitem reimaginar as jornadas do colaborador, beneficiário ou paciente no desafio do acesso, aderência e suporte ao tratamento.