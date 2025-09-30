Melhor Idade de Hortolândia tem disputa de Campeonato de Boxe

Evento esportivo promovido pela Prefeitura ocorre às 13h no CCMI do Remanso Campineiro

Em Hortolândia a melhor idade não fica parada. As atividades promovidas pela Prefeitura tem o objetivo de contribuir com a qualidade de vida de todas as pessoas, inclusive aquelas acima dos 60 anos. A partir das 13h desta terça-feira (30/09), acontece a 2ª edição do Campeonato de Boxe da Melhor Idade, idealizado pelo CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade), órgão da Secretaria de Governo. O torneio acontece na unidade do Remanso Campineiro e faz parte da programação da Prefeitura para celebrar o “Dia do Idoso” (01/10).

Participarão da disputa 35 competidores com idades entre 62 e 85 anos. São idosos cadastrados nos Centros da Melhor Idade do Remanso Campineiro e do Jardim Amanda, além de alunos das aulas de Boxe ministradas pelo professor Alexandre Amaro, do DPP PcD (Departamento de Políticas Públicas para PcD). Ao todo, haverá sete lutas casadas.

Confira as categorias:

Masculino 3 lutas – 6 atletas

Feminino 4 lutas – 8 atletas

Ring Girls – 10 idosas

SERVIÇO:

2º CAMPEONATO DE BOXE DA MELHOR IDADE DE HORTOLÂNDIA

Organização: CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro e Prof. Alexandre Amaro

Data: terça-feira, 30 de setembro

Horário: 13h

Local: CCMI Remanso Campineiro

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro

