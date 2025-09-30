Um rapaz de 20 anos conseguiu fugir mesmo estando algemado em Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira.

O fujão saiu do 2º Distrito Policial caminhando mesmo estando detido.

Ele havia sido preso pela equipe de Rocam (Força Especial da Polícia Militar) no início da tarde.

Ainda algemado, ele saiu fora

Durante os procedimentos no DP, conseguiu escapar ainda com as algemas.

Até o começo da noite desta segunda-feira, o rapaz fujão ainda não havia sido localizado. A Polícia segue em diligências para encontrá-lo.

