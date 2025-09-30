CineMaterna exibe ‘A Grande Viagem da Sua Vida’ no Tivoli Shopping

Sessão especial para mães, pais e bebês acontece nesta terça-feira, dia 30, no Moviecom

O Moviecom do Tivoli Shopping recebe nesta terça-feira, dia 30, mais uma edição do projeto CineMaterna, que traz uma proposta diferenciada para que mães, pais e bebês possam aproveitar a experiência do cinema de forma acolhedora e confortável. O filme escolhido da vez é “A Grande Viagem da Sua Vida”, longa emocionante que mistura romance, fantasia e reflexão sobre o tempo e as escolhas que moldam o futuro.

O CineMaterna é uma iniciativa nacional que busca proporcionar um momento de lazer e integração para famílias com bebês de até 18 meses. As sessões contam com adaptações especiais: som mais baixo, iluminação suave, trocadores dentro da sala e espaço para carrinhos. Além de todo o conforto oferecido, o projeto estimula a convivência entre mães e pais em uma rede de acolhimento e troca de experiências.

“O CineMaterna é um projeto que temos muito carinho em receber. Ele proporciona às famílias, especialmente às mães no período pós-parto, a oportunidade de ter um momento cultural e de lazer sem abrir mão da companhia dos seus bebês. É um encontro que une acolhimento e diversão, reforçando o Tivoli como um espaço pensado para todas as fases da vida”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Na edição deste mês, o público assistirá ao filme “A Grande Viagem da Sua Vida”, que conta a trajetória de David e Sarah, dois desconhecidos que se conhecem em um casamento de um amigo em comum e acabam juntos em uma viagem inesperada. Guiados pelo GPS de um carro antigo, eles chegam a um campo misterioso onde encontram uma porta vermelha. Ao atravessá-la, embarcam em uma jornada fantástica pelo tempo, revivendo momentos marcantes de suas vidas passadas. Entre reflexões, lembranças e descobertas, os dois estabelecem uma conexão profunda e têm a chance de reescrever o futuro.

Com doses equilibradas de romance, fantasia e emoção, o filme promete encantar o público e proporcionar boas reflexões sobre amor, escolhas e novos começos.

Para participar do CineMaterna, basta comparecer ao cinema no dia e horário da sessão. Os ingressos podem ser adquiridos no site, aplicativo ou diretamente na bilheteria do Moviecom Cinemas.

As 10 primeiras mães ou responsáveis a chegarem ao cinema ganham ingressos de cortesia, distribuídos por voluntárias do projeto cerca de meia hora antes do início do filme.

Serviço

CineMaterna

Data: Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Horário: 14h

Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

Ingressos: No site, aplicativo ou bilheteria do Moviecom Cinemas

