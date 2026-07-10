Melhor Idade de Hortolândia mostra animação durante arraiá julino

Confraternização reuniu cerca de 500 participantes dos centros de convivência do Remanso e do Jd. Amanda

O pessoal que frequenta os Centros de Convivência da Melhor Idade de Hortolândia se reuniu, nesta terça-feira (07/07), para uma animada festa julina. O evento foi uma confraternização entre os frequentadores das unidades do Remanso Campineiro e do Jardim Amanda, com cerca de 500 participantes.

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A programação do arraiá julino começou com bingo e distribuição de prêmios. A alimentação ficou por conta dos pratos tradicionais, como pipoca, bolo, cachorro quente, cuscuz e tortas. Os participantes formaram pares para dançar quadrilha e em seguida a animação prosseguiu na pista de dança com a apresentação da dupla Adilson e Davi.

“Os nossos queridos cadastrados na Melhor Idade do Remanso e do Amanda nos deram uma verdadeira lição de entusiasmo e energia. Momentos como este vão muito além da diversão: eles combatem o isolamento e promovem um envelhecimento ativo, saudável e, acima de tudo, feliz. Lindo ver quase 500 pessoas reunidas celebrando a vida. Isso prova que a alegria não tem idade”, destacou a diretora do Departamento de Direitos Humanos, Josiane Crepaldi.

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