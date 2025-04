Um adolescente foi apreendido na tarde desta segunda-feira (7) por envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade da Vila Soma, em Sumaré. O flagrante ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua das Mangueiras, em um ponto já conhecido pelas autoridades como área de comercialização de entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, ao avistar um indivíduo em atitude suspeita, os PMs decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, o jovem se levantou e os policiais notaram uma sacola preta onde o jovem estava sentado. Dentro da sacola foram encontradas diversas porções de cocaína, maconha, além de drogas conhecidas como “Dry” e “Ice”. Também foram apreendidos uma quantia em dinheiro e dois microtubos de cocaína em seu bolso.

Durante entrevista com a equipe, o indivíduo declarou ser menor de idade e confessou a prática do tráfico de drogas no local. Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Sumaré. A autoridade policial registrou um Boletim de Ocorrência de Ato Infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O menor permanece apreendido e à disposição da Justiça.

Pode-se observar que parte da droga estava com embalagens com dizeres de “Chapo”, que remetem a Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, ex-chefe da maior organização de tráfico de drogas do mundo e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.