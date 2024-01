Menor rouba caminhão, não conclui “missão” e é pego pela PM

Um menor de idade, de 17 anos, foi apreendido na Estrada dos Italianos, em Santa Bárbara, após um roubo de caminhão na cidade de São Pedro. O caso aconteceu o início da manhã do último sábado.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em deslocamento para apoio de uma outra ocorrência quando se deparou com o caminhão Iveco/Stralihd, na cor vermelha, parado no acostamento, com um indivíduo em seu interior, que ao perceber a presença policial, desceu do veículo e correu para dentro do canavial com uma mochila preta.

De imediato o indivíduo foi alcançado e abordado. Realizada a busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha e um aparelho bloqueador de sinal. Questionado, o menor afirmou ter furtado o veículo no município de São Pedro e que o deixaria no município de Santa Bárbara d’Oeste e que receberia o equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para realizar o serviço.

No veículo, foi possível constatar que a chave estava no contato, o vidro da porta do passageiro quebrado, além de uma placa Mercosul. Posterior, a equipe conseguiu contato via telefone com o proprietário do caminhão, que declarou aos policiais não estar conseguindo contato com o seu funcionário, o motorista, e que seu veículo havia sido roubado.

Momentos depois, o motorista do caminhão foi localizado, nas proximidades da rodovia Anhanguera, e declarou ter sido vítima de um roubo por dois indivíduos armados.

Diante dos fatos, o sindicado foi conduzido até o Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da justiça e o veículo ficou apreendido.