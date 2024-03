Outras tendências: seguros e viagem

Ainda segundo a pesquisa, 26,1% das profissionais que atuam em TI têm seguro de vida, 45,5% têm seguro saúde, 46,8% possuem previdência privada e 35,6% resgatam milhas.

Serasa Experian: Mulheres em TI representam 26,5%

Atualmente, a Serasa Experian, datatech líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude, tem em seu quadro de colaboradores 43,6% de mulheres, sendo 37,1% em cargos de liderança, e 26,5% que atuam em TI. “O número de 0,07% de mulheres reflete não apenas uma disparidade, mas também a necessidade urgente de promover a diversidade de gênero neste setor. Esta disparidade destaca a importância de iniciativas inclusivas e políticas que visem criar um ambiente mais representativo e acolhedor para as mulheres na área de TI. Em contraste com essa realidade de mercado, na Serasa Experian o comprometimento com a inclusão resultou em um cenário mais equilibrado”, comenta a Diretora de Gestão de Talentos e Diversidade da Serasa Experian, Gabriela Ferreira.

A Gerente Executiva de Arquitetura de TI da Serasa Experian, Cristiane Kussuki, foi estimulada por seu pai a entrar no mundo de TI. “Ele incentivou minhas três irmãs e eu a mergulharmos em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática desde o Ensino Médio. Entrei no curso técnico de Processamento de Dados aos 14 anos e comecei a trabalhar programando Mainframe aos 16”, conta. Em seguida, Cristiane cursou Matemática na USP e concluiu um MBA em Gestão de Projetos na mesma faculdade, além de um mini MBA em Neurociência Computacional na University of Washington. Atualmente, a profissional também faz parte do Programa de Inteligência Artificial do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Cristiane também relata os desafios que enfrentou como mulher na TI, que foram moldados não por sua identidade de gênero, mas sim pelas complexidades de conciliar carreira e maternidade. “Desde a gestação até o retorno da licença maternidade, o equilíbrio entre minhas expectativas profissionais e responsabilidades maternas foi um desafio à parte. Gerenciar minha ansiedade em relação ao tempo gasto em deslocamentos casa-trabalho-casa e minha expectativa com relação a horas de dedicação profissional foram apenas uma parte desse desafio multifacetado”.

Para as mulheres que almejam trilhar uma carreira similar, ela dá um conselho claro: “abracem o vasto horizonte da Tecnologia. Nós, mulheres, temos o potencial não apenas para prosperar, mas para redefinir os limites em todas as esferas da TI, seja como líderes ou especialistas técnicas. Este campo oferece remuneração competitiva e um terreno fértil para cultivar o brilho único de cada uma de nós”, finaliza.

Com mais de 4,6 mil funcionários no Brasil, a Serasa Experian é reconhecida como um excelente lugar para se trabalhar. Em 2022, recebeu o prêmio de “Melhor Empresa para se Estagiar” e, em 2023, pelo segundo ano de “Melhor Empresa para Jovens Profissionais do Brasil”, ambos da plataforma FirstJob. Em 2023, pelo terceiro ano consecutivo, a companhia foi certificada no prêmio “Great Place to Work” e, pelo segundo ano consecutivo, como uma das mais inovadoras do país pelo Valor Econômico. No ano passado, foi eleita uma das 25 Top Companies para desenvolvimento de carreira pelo LinkedIn. A Serasa Experian ainda foi reconhecida este ano como uma das Melhores Empresas para o Talento Feminino do país também pela FirstJob.

Metodologia

Para realizar a pesquisa “Perfil das Mulheres em TI no Brasil”, em fevereiro de 2024, foi combinada inteligência analítica com o ecossistema de big data da Serasa Experian por meio do Polis, solução da Datatech voltada para o mercado de marketing que gera insights e possibilita o estudo e segmentação de audiências a partir de filtros exclusivos. Para segmentação do público, foi utilizada o segmento de mulheres que atuam em Tecnologia da Informação. Os dados são captados e analisados em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018 – LGPD.

A Serasa Experian combina os melhores dados da América Latina com inteligência analítica, expertise e tecnologia. Por isso, é capacitada para realizar análises acuradas e oferecer a clientes a capacidade de estudar mercados e segmentar campanhas de marketing, possibilitando que empresas possam chegar a seus públicos-alvo mais propensos à conversão.