As ações contempladas pela Lei Paulo Gustavo em Santa Bárbara d’Oeste já começarão a ser entregues à população. Neste sábado (9), às 20 horas, acontecerá a primeira sessão gratuita do espetáculo “E o Sol Avermelhou”, pelo projeto Caminhos do Sol, da Cia Arte-Móvel. Além desta, o Centro Cultural e Biblioteca “Léo Sallum”, localizado na Cidade Nova, receberá mais três sessões nos dias 11 de março, às 10 e às 14 horas; 12 de março, às 10 horas, com entrada gratuita. As apresentações possuem Tradução simultânea em Libras e Audiodescrição, conforme lista abaixo*.

A peça traz a história de uma pequena família de retirantes que migra de vilarejo em vilarejo em busca dos bens naturais perdidos. Andam, perambulam e caminham, os andejos. No curso dessa vereda avistam um místico povoado, onde descobrem que somente a “Filha da Terra” poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

Lei Paulo Gustavo

Nos três editais da Lei Paulo Gustavo, Santa Bárbara d’Oeste segue com a execução de 28 projetos, de 20 trabalhadores de cultura. O Município recebeu da Lei o total de R$ 1.610.508,12 para a viabilização dos projetos. Até o momento o valor total repassado para projetos será de R$ 973.300,00, sendo R$ 540 mil para projetos audiovisuais e R$ 433,3 mil do edital de demais áreas, incluindo a reforma do CEU das Artes, no valor de R$ 193.744,10. Para o saldo restante, a execução pelos Municípios dos recursos recebidos pela Lei Paulo Gustavo foram prorrogados até dezembro de 2024.

Mecanismo do Governo Federal e criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei Paulo Gustavo é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Serviço:

Espetáculo “…E o Sol Avermelhou”

Dia 9 de março, às 20 horas

*Tradução simultânea em Libras e Audiodescrição

Dia 11 de março, às 10 horas e 14 horas

*Tradução simultânea em Libras

Dia 12 de março, às 10 horas

*Tradução simultânea em Libras e Audiodescrição

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre