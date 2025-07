Merck abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

A Merck, líder global em ciência e tecnologia, abre inscrições para o Programa de Estágio 2025, com oportunidades nas cidades de Barueri (SP), Cajamar (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa, que é a farmacêutica mais antiga do mundo, está presente há mais de 100 anos no Brasil, com escritórios e laboratórios em Barueri, uma fábrica no Rio de Janeiro, e um time de campo espalhado em todo o país.

“Queremos construir uma empresa cada vez mais inclusiva e conectada com o futuro, pois acreditamos que ambientes plurais enriquecem as relações e, principalmente, impulsionam a inovação e os negócios”, afirma Franciele Ropelato, diretora de RH da Merck no Brasil. “Nosso programa de estágio é pensado para refletir nossa visão de ‘Inspirar a Descoberta, Elevar a Humanidade’, trazendo impacto real na vida dos brasileiros”, reforça a executiva.

Os candidatos devem ter formação prevista entre dezembro de 2027 e julho de 2028, nos cursos de Administração, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação, Economia, Engenharia Elétrica, Engenharia, Farmácia, Matemática, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Química, Relações Internacionais e Tecnologia da Informação. As oportunidades contemplam áreas operacionais e administrativas da empresa.

The FutURe Project: saúde emocional para Geração Z e Millenials

A pesquisa The FutURe Project, conduzida pela Merck com cerca de 9.300 jovens da Geração Z e Millenials, revelou que 60% consideram a saúde emocional um dos aspectos mais importantes de suas vidas. “Além desse tema estar intrinsicamente ligado ao nosso trabalho diário e ao nosso propósito em saúde, esses dados reforçam a importância de programas corporativos que valorizem o bem-estar desses profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho e enfrentam um mundo mais incerto economicamente e socialmente do que algumas gerações anteriores”, comenta Ropelato.

O Programa foi estruturado para proporcionar uma experiência completa de desenvolvimento, com mentorias, trilhas de aprendizagem e participação em projetos de aceleração profissional. Além da bolsa-auxílio, os estagiários contam com uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou acesso a refeitório no local, conforme a localidade do estágio.

“Nós acreditamos que grandes transformações começam com pessoas dispostas a fazer a diferença e descobrir o novo. Para nós, não há nada pequeno demais no que fazemos, e nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem deseja construir o futuro da ciência e da saúde no Brasil”, reforça Ropelato.

As etapas de seleção ocorrem entre julho e setembro, e o início do estágio está previsto para dezembro de 2025.

Programa de Estágio Merck 2025

Período de inscrições: até 31 de julho de 2025

Requisitos: candidatos com previsão de formação entre 12/2027 e 07/2028 dos cursos Administração, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação, Economia, Engenharia Elétrica, Engenharia, Farmácia, Matemática, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Química, Relações Internacionais e Tecnologia da Informação.

Link para inscrição: https://merck.randstad.com.br

