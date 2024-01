O argentino Lionel Messi ganhou o prêmio The Best, da Fifa,

como o melhor jogador de 2023. Apesar da honraria considerar o desempenho dos jogadores de 19 de dezembro de 2022 — um dia depois da final da Copa do Mundo do Qatar — a 20 de agosto de 2023, o craque novamente faturou um prêmio importante em sua carreira. Desta vez, superou Erling Haaland, do Manchester City, que era apontado por muitos como o favorito, e Kylian Mbappé, do PSG.

Durante a entrega da premiação, nenhum dos finalistas estiveram presentes, algo que se tornou constrangedor. Coube ao ex-atacante francês Thierry Henry, que foi um dos apresentadores do evento, mostrar o troféu e tentar suavizar a situação.

“Eu posso ficar com o troféu, então? Eu nunca ganhei…”, disse o ex-atacante do Arsenal.

Messi e Haaland terminaram empatados na votação final da Fifa. O craque argentino foi o mais votado entre capitães de seleções e a torcida. O norueguês, por sua vez, foi o favorito dos técnicos das seleções e dos jornalistas. Nesse caso, o critério de desempate é o voto dos jogadores. Então, como o camisa 10 do Inter Miami recebeu mais votos entre os capitães, foi premiado.

